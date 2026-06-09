"Ему нужна война" - политолог Воскресенский раскрыл истинные цели письма Зеленского Путину

Открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину, которое российский лидер охарактеризовал как написанное "в хамском виде", на самом деле преследует сугубо медийные цели. Такое мнение высказал политолог Юрий Воскресенский, комментируя последние события вокруг российско-украинских переговоров.

По словам эксперта, письмо носит откровенно издевательский характер и априори не могло быть принято к рассмотрению. Киев выдвигает ультимативную повестку, включая требования о месте возможных переговоров, и делает это под информационное сопровождение для выделения помощи "украинскому марионеточному режиму".

"Главная цель - это дальнейшая эскалация. Если вы обратили внимание, в украинских соцсетях и медийном поле царит победоносное настроение. Им кажется, что они не только успешно сопротивляются, но и начинают подходить к какому-то перелому", - заявил Юрий Воскресенский.

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e40f539b-d89c-4072-9c14-33ab267c13c2/conversions/4ab05b40-e43a-4981-8ef3-06c7db2fb132-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e40f539b-d89c-4072-9c14-33ab267c13c2/conversions/4ab05b40-e43a-4981-8ef3-06c7db2fb132-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e40f539b-d89c-4072-9c14-33ab267c13c2/conversions/4ab05b40-e43a-4981-8ef3-06c7db2fb132-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e40f539b-d89c-4072-9c14-33ab267c13c2/conversions/4ab05b40-e43a-4981-8ef3-06c7db2fb132-xl-___webp_1920.webp 1920w

Политолог связал эти настроения с поставками американских дронов Hornet (компания Swiftbit, созданная при участии бывшего топ-менеджера Google господина Шмидта). Эти дроны, отметил он, наносят ущерб новым регионам и сухопутному коридору в Крым, что позволило "нацистскому режиму снова поднять голову и с улыбочкой, со смешками, с издевкой делать такие заявления".

После заявления Путина о неких кулуарных переговорщиках, которые ездили туда-сюда, Зеленский публично назвал эту фигуру - Роман Абрамович. Таким образом Киев пытается убить прогресс в переговорах. Однако Юрий Воскресенский усомнился в серьезности кулуарных договоренностей Абрамовича, назвав его фигуру "специфической".

"Зеленский любит перехватывать медийную повестку, он все-таки профессиональный пиарщик. То, что Путин не договорил, Зеленский договорил, и тем самым снова попытался уязвить российского президента", - заявил политолог.

Он также напомнил об отношении в российском обществе к Абрамовичу, подчеркнув, что Зеленский это прекрасно знает и пытается играть на этих противоречиях.

"Все призывы к миру, когда мы апеллируем к Зеленскому и надеемся на логику здорового человека, не работают. Ему нужна война. Он не связывает свои жизненные интересы ни с территорией Украины, ни с украинским народом. У его окружения американские паспорта и недвижимость во Флориде", - резюмировал Юрий Воскресенский.

Комментируя неоднозначность риторики внутри России (Путин, в частности, сказал о возможном окончании конфликта: "Слава богу, что это закончилось"), Юрий Воскресенский признал, что некоторые представители элиты не могут определиться с целями.

"Абсолютно очевидно, что некоторые представители элиты в Российской Федерации не могут определиться. Это экзистенциальная война. Количество жертв, которое сегодня превышает 1 млн человек (убитые, раненые и искалеченные), говорит о том, что это конфликт экзистенциальный", - заявил эксперт.

флаги России и Украины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43ee52b-289d-4b75-8aa6-181ed4c29d46/conversions/8a558fb8-4813-43f8-b045-30bd4372202c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43ee52b-289d-4b75-8aa6-181ed4c29d46/conversions/8a558fb8-4813-43f8-b045-30bd4372202c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43ee52b-289d-4b75-8aa6-181ed4c29d46/conversions/8a558fb8-4813-43f8-b045-30bd4372202c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a43ee52b-289d-4b75-8aa6-181ed4c29d46/conversions/8a558fb8-4813-43f8-b045-30bd4372202c-xl-___webp_1920.webp 1920w

По мнению Воскресенского, для завершения конфликта нужно не перемирие, а искоренение причин. При этом политолог жестко раскритиковал "расслабленное состояние" части союзной элиты: "Они поднимают бокалы на Питерском форуме, встречают и щедро оплачивают визиты отца Маска, который через спутники Starlink убивает наших солдат. Строят какой-то туннель, в то время как Госдеп США выделил украинскому режиму 8 млрд долларов на дроны для убийства гражданского населения".

Он призвал к стратегической определенности, указав на явные противоречия в позиции России: от попыток приглашать Зеленского в Кремль до заявлений о том, что с ним нельзя разговаривать как со "спонсором терроризма", и последующих обратных сигналов о готовности к диалогу.

"Нацист, чтобы не обманул - такого в природе не бывает", - заключил Юрий Воскресенский.