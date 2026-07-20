С 20 июля Великобритания начинает "новую жизнь" с седьмым по счету премьером после Brexit. Кир Стармер уже сложил с себя полномочия в ходе аудиенции с королем Карлом III в Букингемском дворце.

На Даунинг-стрит Стармер продержался 2 года и 15 дней. В последнем десятилетии по продолжительности работы он обошел лишь Риши Сунака и Лиз Трасс, которая в 2022 году установила антирекорд, проработав всего 49 дней.

Свои вещи в правительство уже начал перевозить бывший мэр Большого Манчестера. Сегодня Энди Бернэм официально вступил в должность премьера Великобритании. Он получил от Короля мандат на формирование правительства, а ранее был избран новым лидером Лейбористской партии.

Ожидается, что на этой неделе Бернэм объявит о "десятилетнем плане" развития страны, уточняют местные СМИ.