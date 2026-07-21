Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм завершил жесткую зачистку Вестминстера, полностью перекроив правительство из 27 министров под себя.

Так, пост министра финансов получил Джон Хили, который ранее руководил оборонным ведомством. Он покинул эту должность после разногласий с бывшим премьером Киром Стармером по вопросу финансирования армии. Главой британского МИД стал Эд Милибэнд - бывший лидер Лейбористской партии. А Уэс Стритинг, ранее работавший министром здравоохранения, назначен министром обороны. На Даунинг-стрит уже подтвердили, что тотальная смена лиц никак не повлияет на внешнеполитическую доктрину. Лондон будет продолжать снабжать Киев оружием и сохранит свой агрессивный воинственный курс.

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