Энди Бернэм займет пост премьер-министра Великобритании

Председатель Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд официально объявила на партийной конференции, что новым лидером партии избран бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, пишет Sky News.

"Для меня является честью объявить, что законно избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернэм", - сказала Махмуд.

Так как в настоящий момент лейбористы находятся у власти, это означает, что Бернэм займет пост премьер-министра Великобритании.

Фото: РИА Новости