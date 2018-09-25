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Энди Маррей случайно уронил из открытого футляра памятную тарелку

Британский теннисист Энди Маррей во время фотосессии перед стартом турнира в Китае случайно уронил из открытого футляра памятную тарелку. Этот подарок организаторы вручили экс первой ракетке мира за популяризацию тенниса в стране.

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