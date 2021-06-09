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Энергетическая безопасность Польши под угрозой

Польские энергетики массово вышли на акцию протеста. Митинг начался перед зданием штаб-квартиры Еврокомиссии в центре Варшавы. С флагами, транспарантами, барабанами демонстранты перекрыли центр польской столицы и начали шествие к зданию правительства, чтобы передать петицию премьер-министру страны Матеушу Моравецкому.

Недовольство работников топливо-энергетической сферы вызвало решение Варшавы отказаться от угля в угоду требованию Евросоюза. Тысячи работников отрасли окажутся на улице, неминуемоповысится стоимость энергии. Это ударит по всем гражданам Польши.


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