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Энергетическая безопасность Польши под угрозой
Польские энергетики массово вышли на акцию протеста. Митинг начался перед зданием штаб-квартиры Еврокомиссии в центре Варшавы. С флагами, транспарантами, барабанами демонстранты перекрыли центр польской столицы и начали шествие к зданию правительства, чтобы передать петицию премьер-министру страны Матеушу Моравецкому.
Недовольство работников топливо-энергетической сферы вызвало решение Варшавы отказаться от угля в угоду требованию Евросоюза. Тысячи работников отрасли окажутся на улице, неминуемоповысится стоимость энергии. Это ударит по всем гражданам Польши.
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