Энергетический коллапс: почему европейцам нужно молиться о теплой зиме

Предстоящей зимой европейцам скучать точно не придется, ведь даже отопление собственных домов для миллионов из них скоро перейдет в разряд непозволительной роскоши. Старый Свет встречает холода с самыми низкими запасами газа за всю историю наблюдений - в среднем хранилища заполнены на 72 %. В Германии ситуация еще хуже - там резервуары опустошены почти наполовину.

Не обошли стороной тепловые проблемы и соседей Беларуси. Прибалтику и Польшу накрыла волна подорожания дров, щепы и пеллет. В Брюсселе проблему на удивление заметили. Но вместо реальной помощи еврочиновники лишь разводят руками и советуют гражданам еще сильнее затянуть пояса. О том, почему европейцам впору молиться о теплой зиме, - в рубрике "Полная Европа".

Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе, Европушка? Судя по прогнозам, этот вопрос скоро станет для Старого Света крайне актуальным. Все дело в том, что континент оказался практически беззащитен перед первыми заморозками.

Подземные хранилища газа в среднем заполнены всего лишь на 72 % - это худший показатель за всю историю ведения наблюдений. Наиболее пугающий дефицит в Германии - примерно 57 %.

Андреас Шредер, эксперт в области энергетики (Германия):

"В масштабах Германии СПГ покрывает лишь от 10 до 15 % общего потребления. В самые морозные дни его одного будет физически недостаточно. Именно поэтому газохранилища имеют системообразующее значение. Они критически необходимы для прохождения пиковых зимних нагрузок, и к началу отопительного сезона они должны быть заполнены на максимальном уровне. Только это позволит гарантированно пережить зиму и застраховаться от непредвиденных форс-мажоров, таких как сбои в работе остальной инфраструктуры".

В этих условиях жителям Старого Света остается уповать исключительно на климатическую благосклонность и молить небо о теплой зиме, попутно надеясь на чудо в виде стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Но пока никакой геополитической, а тем более погодной определенности нет, Европу захлестывает волна подорожания энергоресурсов.

Дарра О’Брайен, министр по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Ирландии:

"Думаю, наши граждане должны понимать: ни одно правительство в Европе не сможет защитить своих граждан от абсолютно каждого повышения цен. Причина этого, очевидно, кроется в том, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, а также в нашей чрезмерной зависимости от импорта".

Особенно несладко сегодня приходится ближайшим прибалтийским соседям, которые годами пытались доказать себе и другим свою самостоятельность. В Литве объявленный курс на энергетическую независимость привел к тому, что люди массово начала возвращаться к отоплению частных домов проверенным способом - печками. На этом фоне дрова для населения моментально подскочили в цене на 40, а местами и на 50 %. Вместо того, чтобы поддержать людей в это непростое время, правительство отказалось возвращать льготный НДС на тепло, горячую воду и все те же дрова. Тех же, кто живет в квартирах, тоже ждет неприятный сюрприз - вскоре отопление подорожает минимум на 15 %.

Валдас Лукошявичюс, президент литовской Ассоциации поставщиков тепла:

"Газ, центральное отопление, биотопливо - все дорожает. Соответственно, резко растут в цене пеллеты, брикеты. Все эти факторы окажут прямое влияние на стоимость отопления в текущем сезоне. А ведь отопление - это весьма существенная часть расходов для населения, бытовых потребителей и не только для них. Это означает, что данные процессы напрямую разгонят инфляцию".

Схожая ситуация и в Латвии. За последний год стоимость пеллет и щепы там выросла опять же на 40-50 %, в то время как природный газ для конечных потребителей подорожал более чем в два раза. Минувшей зимой жителям Латвии приходилось буквально драться за пеллеты.

Не менее золотым обещает стать отопительный сезон и в Польше. Местная тонна топливных пеллет еще летом превысила 540 долларов за 1 т. Владельцы эко-котлов, которые в свое время поверили в экологические лозунги Евросоюза и демонтировали угольные печи, в попытках согреться теперь могли бы с тем же успехом топить свои дома пачками бумажных купюр. Мебельные производства в Польше находятся в глубоком упадке, лесничества резко снизили объемы выработки сырья, а планы властей закупать опилки за границей так и остались пустыми разговорами на бумаге. Изготавливать пеллеты польским предприятиям теперь попросту не из чего.

Не выйдет сэкономить и у поляков, живущих с центральным отоплением, даже если они сознательно решат мерзнуть. С нового года в стране вводится обязательство платить за общедомовое отопление, т.е. раскошелиться придется, даже если батареи в конкретной квартире будут полностью перекрыты. Ценник точно не останется на прежнем уровне.

Рафал Хирш, экономический эксперт (Польша):

"Есть еще один аспект, который может стать самым болезненным для всех нас. Уголь и газ используются для важнейшей сферы - для отопления. Если у вас дома центральное отопление, тепло идет от ТЭЦ, то оно тоже неизбежно подорожает. Для каждой отдельной теплоэлектростанции тарифы утверждаются индивидуально, поэтому отслеживать их сложнее. Тем не менее, здесь также стоит ожидать весьма существенного повышения. В итоге нас ждет целый комплекс коммунальных ударов: будет дороже тепло, будет дороже газ, будет дороже свет".

Удивительно, но грядущую катастрофу наконец-то заметили и в Брюсселе. Еврокомиссия выступила с предупреждением, что новый скачок цен на энергоносители неизбежно спровоцирует тяжелейший социальный кризис.

Вопрос сегодня упирается уже не в физическое наличие ресурсов, а в платежеспособность населения. Статистика неумолима: почти каждый одиннадцатый европеец - а это около 50 млн человек - не имеет финансовой возможности поддерживать в своем жилище достаточную температуру. Однако разрабатывать действенные механизмы спасения людей еврочиновники не спешат. Мол, решайте свои проблемы сами, ну а мы в лучших традициях страны советов может лишь порекомендовать: экономьте, экономьте и еще раз экономьте.