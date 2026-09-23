Энергетический локдаун: почему в США и Европе заканчивается дизель и бензин

Мировой энергетический рынок входит в период турбулентности. Перекрытие Ормузского пролива, отказ Европы от российского газа и кризис переработки тяжелой нефти привели к дефициту топлива в США и ЕС. О том, как будет развиваться ситуация в долгосрочной перспективе, рассказала аналитик Юлии Абухович.

Парадокс американского экспорта

Ситуация, при которой США одновременно являются крупнейшим импортером и экспортером нефти, только кажется противоречивой. Как поясняет аналитик Юлия Абухович, Америка продает легкую сланцевую нефть, которая дороже ценится и легче перерабатывается, а закупает тяжелую, потому что вся ее нефтеперерабатывающая промышленность исторически рассчитана именно на тяжелое сырье.

"Тяжелая нефть - это прежде всего дизельное топливо и керосин. И здесь очень важный момент - так называемый крэк-спред, то есть маржа между покупкой тяжелой нефти, ее переработкой и получением дизельного топлива. И она очень серьезная", - отметила эксперт.

Таким образом, США продают свои запасы сланцевой нефти, на которой теперь плотно сидит Европа, отказавшаяся от российских энергоносителей. Однако сегодня из-за конфликта с Канадой и проблем с Мексикой - основными поставщиками тяжелой нефти - мощности американских НПЗ остаются незагруженными.

"Этот кризис приводит к тому, что они сами остаются без дизельного топлива", - подчеркнула Юлия Абухович.

Экономические последствия для США

Рекордные цены на бензоколонках уже бьют по потребительским настроениям. По данным опросов, рейтинг Трампа упал до 33 %. Вопрос в том, сколько можно держать политику, при которой страна экспортирует дорогую нефть, а себе оставляет сложную переработку, при этом испытывая нехватку топлива.

Длительная ситуация приведет к остановке мощностей, снижению темпов производства, повышению ставок как в США, так и в Европе, удорожанию всех средств, которые выделяет экономика. Результат - стагнация, при которой предприятия уходят в глубокий минус.

Осень усугубляет положение двумя факторами: уборочная кампания требует огромного количества дизельного топлива для тяжелой техники, а начало отопительного сезона увеличивает спрос на топливо, близкое по составу к дизелю. "Это не предел тому, что творится сегодня с ценами на топливо", - предупредила аналитик.

Европа: между кризисом и выкручиванием

Франция страдает от энергетического кризиса больше других в ЕС. Германия уже заявляет о том, что задумывается о возвращении российского газа. Это может подтолкнуть к альтернативным политическим решениям, но Россия теперь может выторговать себе определенные условия.

"Они сделали все для того, чтобы довести Европу до кризиса, и теперь надо как-то выправлять. У них масса перерабатывающих мощностей, но они не загружены, потому что война в Персидском заливе и отказ от российских источников энергии не позволяют производить энергоресурсы в нужном объеме", - отметила Юлия Абухович.

Дополнительный удар - ситуация с Саудовской Аравией. Удар по нефтепроводу "Восток - Запад" может привести к потере около 40 млрд баррелей в день. Плюс хуситы, контролирующие Баб-эль-Мандебский пролив. Количество поставщиков резко снижается, а количество потребителей не уменьшается.

"Многие эксперты сходятся во мнении, что сегодня кризис именно в переработке дизельного топлива. Нефть из хранилищ есть, но переработать ее в нужное количество дизеля невозможно. И вот это действительно реальный кризис", - подчеркнула эксперт.

Европе придется выкручиваться. Единственный оставшийся канал поставок - дорогие сланцевые ресурсы США. Африка может предложить лишь ограниченные объемы. При спросе, который только растет, цена на нефть, сегодня составляющая 110 долларов за баррель, - не предел. В пиковые моменты она может достичь 130 долларов.

Геополитические бенефициары

Парадоксально, но среди бенефициаров кризиса эксперты называют Китай, который переходит на электротранспорт и снижает потребление нефти, и Беларусь. Республика вкладывала деньги в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, что позволило ей войти в число лучших в мире.

"Наши заводы немного уступают американским, но избыточные мощности готовы переработать повышенные объемы и торговать этим ресурсом", - отметила Юлия Абухович.

Беларусь продает свою легкую нефть, обеспечивает себя и увеличивает объемы продажи соседям и партнерам. В условиях кризиса регионально перестраивается цепочка поставок, и это дает стране дополнительные преимущества.

Выдержит ли Европа зиму?

Наступает отопительный сезон. Сможет ли Европа продержаться на американской нефти? Эксперт отвечает уклончиво: "Им придется выдержать. Куда же они денутся?"

Но цена этого выживания - жесткая экономия, снижение температуры в домах, недостижение комфортных условий, предложение использовать альтернативные источники. Очень дорогая плата за тепло.

"Это то же самое, что когда была жара и не работали кондиционеры. Сейчас будет зима, когда будет холодно, и люди из жары будут спасаться от возможного холода. Выдержат, но недозагрузка мощностей, нехватка топлива - это очень плохо скажется на работе всего оборудования. Быстрый износ, кризисы, нештатные ситуации. А если зима будет морозная?" - резюмировала аналитик.

Ситуация остается напряженной. Длительный энергетический локдаун грозит не только экономическими потерями, но и серьезными социальными последствиями. Вопрос в том, как быстро мировые рынки смогут перестроиться и кто окажется в выигрыше от нового перераспределения ресурсов.