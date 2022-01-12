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Энергетический кризис: зимой жителям Европы придется раскошелиться

Придется раскошелиться этой зимой и жителям Европы.

Молдова из-за повышения цен к концу месяца накопит долг в $60 млн.
Чтобы избежать коллапса, властям придется повысить тарифы для своих граждан.

С ростом цен столкнулась и Прибалтика. В Литве по итогам минувшего года отмечен рост тарифов на отопление и электричество в два с половиной раза. В Вильнюсе, как сообщают местные теплосети, средняя платежка потяжелела в декабре до 120 евро. Для сравнения: в прошлом году гражданам приходилось платить только 45. Впрочем, тарифы еще будут расти - зима прогнозируется холодной, а цены на энергоносители заоблачными.

В Эстонии громкий скандал вызвало известие о том, что счета президентского дворца за электричество составили 13 с лишним тысяч евро.
Даже лояльные к властям СМИ рекомендуют главе государства быть в тратах скромнее. Ведь, как отмечают журналисты, президент Эстонии - фигура сугубо церемониальная и не должен быть слишком дорогим.