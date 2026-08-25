Германия переживает глубочайший экономический и политический кризис. Рост цен на электроэнергию, крах автомобильной промышленности, деиндустриализация и падение доверия к правящим элитам - все это результат, по мнению экспертов, ошибочной политики, включая отказ от дешевых российских энергоносителей и закрытие атомных электростанций. О том, как это отражается на жизни простых немцев и почему Евросоюз стремительно теряет единство, рассказал аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью".

Немецкая экономика, которая долгие годы была локомотивом Евросоюза, сегодня находится в предколлапсном состоянии. "Политика правящей верхушки Германии привела к тому, что страна оказалась на игле американского СПГ и дорогих энергоносителей. Ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила кризис. Киловатт-час электроэнергии для рядового немца почти в два раза дороже, чем для американца или китайца", - отметил эксперт.

Особенно сильно пострадали автомобильная и химическая промышленность. Крупнейшие компании несут огромные убытки, что неизбежно сказывается на жизни обычных граждан.

На фоне экономических проблем рушится доверие к правящим элитам. Региональные выборы показывают, что традиционные партии теряют поддержку. Премьеры меняются с "калейдоскопической быстротой", а рейтинг канцлера Фридриха Мерца стремительно падает. Нестабильность политическая - это отражение глубинного кризиса. Урсула фон дер Ляйен, которая долгие годы занимала министерские посты в Германии, теперь признает: "Мы ошиблись. Зря разрушили атомную энергетику". Но кто понесет ответственность за эти решения?

Экономический кризис в Германии и политика Брюсселя привели к росту евроскептицизма. Во Франции уже звучат голоса о возможном выходе из Евросоюза, а страны Центральной Европы, такие как Чехия, Венгрия и Словакия, все чаще заявляют о необходимости обеспечения энергетической безопасности за счет российских ресурсов, несмотря на давление Брюсселя. "Вся эта хаотизация политического поля приводит к деградации экономической ситуации в Евросоюзе. Единство, о котором так много говорят, оказалось мифом", - подчеркнул Сергей Дик.

Германия стала символом системного кризиса, охватившего Европу. Отказ от дешевых энергоносителей, денидустриализация и политическая близорукость привели к тому, что страна, еще недавно бывшая примером для подражания, оказалась на грани коллапса. И, похоже, это только начало - ведь вслед за Германией могут последовать и другие страны Евросоюза.