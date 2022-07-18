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Энергокризис Евросоюзу обойдется в 200 миллиардов евро
В Западной Европе растут панические настроения. Это неудивительно: Bloomberg, например, указывает, что энергокризис обойдется ЕС в 200 миллиардов евро. Глава корпорации Shell считает - Европе не избежать под конец года энергодефицита, который даст о себе знать нормами распределения и перебоями с электричеством. Национальные правительства понимают всю катастрофичность положения. Например, немецкие СМИ утверждают, у бундескабинета есть чрезвычайный план на будущую зиму. Ожидается, что тарифы на свет и тепло вырастут в 2-3 раза, однако, перебои при этом все равно неизбежны - местные власти должны подготовить графики экстренных отключений. Веерные отключения обещают также и французам, причем это даже не считается форс-мажором, а квалифицируется как нормальное развитие событий.
Инфляция ставит рекорды в Канаде
Энергодефицит и общеэкономический кризис затронули не только Старый Свет. Из Канады сообщают о рекордной за 40 лет инфляции - почти 8 процентов. Причем цены на продовольствие и горючее выросли гораздо больше - порядка 20 процентов. В итоге официально признано - доход в 50 тысяч канадских долларов обеспечивает семье лишь полуголодное существование. В результате канадцы вынуждены экономить на всем - по опросам, четверть населения урезала расходы на еду.
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