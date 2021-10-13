Энергокризис: в Латвии могут подорожать билеты на трамвай

Высокие цены на газ в Европе привели к подорожанию электричества. Власти Латвии анонсировали увеличение стоимости проезда в трамвае. В мэрии Даугавпилса отметили, что ввиду увеличения затрат у города нет ресурсов, чтобы "оставить все, как раньше". Стоимость электроэнергии в Латвии за последние полгода увеличилась в 2,5 раза. Повышение цен на электричество уже стало беспрецедентным в истории страны.