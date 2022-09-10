Энергокризис заставляет европейских фермеров сворачивать производство

Поляки пытаются запастись дровами на зиму. В стране участились случаи незаконной вырубки. Об этом сообщил пресс-секретарь государственных лесов страны. Как правило, хищение древесины осуществляется в составе организованной группы - отметил чиновник. Ранее подобные преступления носили единичный характер. Однако ситуация изменилась: дефицит газа заставляет поляков идти на отчаянные меры.

Высокие цены на энергоносители заставляют фермеров в Европе сворачивать производство. Об этом пишет издание "Инсайдер". В первую очередь сокращение касается молочного и хлебопекарного секторов, а также тепличного хозяйства. Далее продовольственный кризис будет только усугубляться.