Энергопереход как геополитика, или Почему доступ к энергии оказался мерой силы

К 2040 году мировая энергетика изменится так же глубоко, как при послевоенном переустройстве середины XX века, предупредил ведущий научный сотрудник РАН Шамиль Еникеев.

Разрушение однополярного энергетического порядка 1991-2014 гг. началось с использования долларовой системы для внешнеполитического давления и технологического соперничества. Украинский конфликт сделал эти противоречия публичными, а кризис в Ормузском проливе и эскалация противостояния США и Израиля с Ираном ускорили эти процессы.

Исходя из отчетов и заявлений представителей МВФ, итоговая конфигурация мировой экономики движется к трехблочной структуре. Блок США и союзников, блок Китая и союзников и третий, незападный контур стран-посредников, сохраняющий межблоковые связи. Энергетика перестает быть нейтральным товаром, превращаясь в поле битвы, орудия и приз.

Первый процесс глобального энергетического переустройства - переход к низкоуглеродной экономике, идущей неравномерно и сопровождающейся откатами, замедлением ухода от угля и ренессансом атомной генерации.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Ситуация с ядерной энергетикой, к сожалению, печальна. В 1990 году треть энергии Европа получала от атомных станций. Сейчас только 15 %. Сокращение было следствием нашего стратегического решения. Оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было ошибкой. Мы отказались от надежного и доступного источника энергии, который также гарантирует низкий уровень выбросов. Пора менять ситуацию".

Всю трагедию вскрыло лето 2026 года. Аномальное пересыхание главных водных артерий Европы парализовало доставку угля на немецкие ТЭС в нужных объемах. Из-за отсутствия осадков упал уровень водохранилищ. Выработка на ГЭС в странах Альпийского региона и Скандинавии, питающих общеевропейскую сеть, сократилась до критических минимумов.

Экстремальная жара снизила эффективность и солнечных панелей. При температуре выше 25 градусов по Цельсию их КПД падает на 0,5 % на каждый градус. Ситуация усугублялась периодами темного штиля, когда солнечная и ветровая генерации одновременно падали почти до нуля.

АЭС тоже вынуждены снижать мощность или даже останавливаться во время экстремальной жары, что в Европе и наблюдалось: во Франции, в Швейцарии, Румынии и Венгрии. Однако, если сопоставить масштабы, последствия погоды для атомных электростанций несоизмеримо меньше, а их надежность для энергосистемы в разы выше, чем у тепловых электростанций, гидроэлектростанций или возобновляемых источников энергии.

Валери Фодон, исполнительный директор Французского общества ядерной энергии:

"30 глав государств, среди которых Соединенные Штаты, Китай, Япония, Франция, Великобритания, обязались утроить ядерные мощности к 2050 году. Это было важное заявление и обещание глав государств. Плюс множество заявлений, особенно в Европе, о том, что страны объявляют о новых ядерных программах или меняют свое мнение. Мы думаем, например, о Бельгии. Она изменила свой закон. У них был закон о выходе из ядерной энергетики. Теперь бельгийское правительство инвестирует средства, чтобы выкупить все атомные электростанции Engie. Мы также видим признаки в Италии, где было референдум против ядерной энергетики. Теперь правительство объявляет о новом законе, чтобы вернуться к этому".

Второй процесс - секьюритизация энергетических потоков. Из-за войн и торговых конфликтов поставки сырья становится инструментом стратегического принуждения, а фактор цены уходит на второй план. Это происходит по-разному.

Европа, пытаясь давить на Россию отказом от ее энергоресурсов, вредит себе же, покупая их дороже. Несмотря на всю невыгодность, покупает, поскольку такова повестка. Цена отныне не главный фактор при принятии решений.

Третий процесс трансформации миропорядка - это фрагментация международной валютно-финансовой архитектуры, в результате которой расчеты за энергоносители впервые за полвека выходят за пределы долларового контура. Китай последовательно использует статус крупнейшего импортера углеводородов для интернационализации своей валюты в энергетических сделках. Согласно официальным докладам Народного банка Китая, доля юаня в торговом финансировании выросла более чем вдвое.

Кеннет Рогофф, профессор Гарвардского университета (США):

"Я думаю, что доминирование доллара начало постепенно снижаться еще в 2015 году, когда Китай осознал, что больше не может так же жестко привязывать свою валюту к доллару, как раньше. У них возникли проблемы с атаками на обменные курсы, и тогда им пришлось потратить 1 трлн долларов из своих резервов. Азиатский блок составляет половину всего долларового блока. Поэтому по мере того, как отделяется Китай, вслед за ним будет двигаться и весь Азиатский регион. Китай активно работает в этом направлении. Возвращаясь к вопросу о санкциях против России, они понимают, что если это еще не пришло, то скоро придет и на их сцену".

Индия, стремясь защитить свою экономику от волатильности цены санкционного давления, зафиксировала прецеденты расчетов в альтернативных валютах. Нефтяной пакт с ОАЭ, поставки из России. Расширение БРИКС ускорило создание независимых трансграничных платежных шлюзов и платформ для расчетов в национальных валютах.

Четвертый процесс - это так называемая последняя волна деколонизации. Страны глобального юга переходят в наступление, требуя репараций, пересмотра прав на ресурсы и перераспределения климатического финансирования. План Карибского сообщества по выплате компенсаций, национализация литиевых месторождений в Чили и Боливии, а также попытки стран Африки и Латинской Америки координировать цены и квоты на добычу кобальта, меди и лития складываются в единый тренд. Бывшие периферии стремятся сами диктовать условия развитым экономикам Запада.

Последняя волна деколонизации выступает как мощный тормоз для глобального энергоперехода, но одновременно является главным ускорителем переустройства мира. Она лишает экономики Запада дешевой ресурсной базы, делая энергетическую безопасность вопросом жесткого политического торга и заставляя мир искать новый баланс сил.

Факт Вместе с тем морские проливы снова стали инструментом стратегического принуждения. Через Ормузский пролив проходит 20 % мирового нефтяного трафика, через Малаккский - до 80 % импорта нефти Китая. Контроль над этими узкими местами позволяет управлять политической лояльностью импортеров, накладывая ограничения, сопоставимые с физической блокадой.

Эскалация американо-иранского противостояния и фактическое закрытие Ормузского пролива превзошли нефтяные шоки 70-х гг. ХХ века по масштабу срыва поставок. Реакцией на южную уязвимость стала переориентация на Северный морской путь как инструмент хеджирования. Для Китая он решает Малаккскую дилемму, а для Японии и Южной Кореи дает доступ к арктическому СПГ в обход Ближнего Востока.

"Все это вновь становится актуальным в связи с логистическим маршрутом Северным морским путем - торговым коридором. Китай делает ставку на этот маршрут, надеясь выстроить международную торговлю с выходом в Европу и Россию, тем самым снизить значение традиционных маршрутов через Ближний Восток и Панамский канал. Вот что здесь действительно важно. Суэцкий канал и Ормузский пролив не исчезнут, но утратят часть своего значения, как и Панамский канал", - отметил политический обозреватель Лоренцо Рамирес.

Подконтрольный России, Китаю Северный морской путь превратил Арктику в арену конкуренции, где решают ледокольные технологии и порты, а не только военный флот.

Александр Новак, вице-премьер России:

"Развиваются также совместные проекты по добыче и сжижению газа в арктической зоне, строительство комплекса по переработке этансодержащего газа на Балтике, освоение Зашуланского угольного месторождения в Забайкальском крае. Россия остается одним из ведущих поставщиков угля на китайский рынок. Заинтересованы в стабильных, экономически обоснованных поставках и развитии транспортной инфраструктуры. Готовы к развитию сотрудничества в электроэнергетике, в сфере взаимных поставок, приграничной сетевой инфраструктуры, современных систем накопления энергии и управления нагрузкой. Стратегическое значение сохраняет мирный атом. По контрактным графикам поставляется оборудование для седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции, а также для третьего и четвертого блока АЭС Сюйдапу".

Главное отличие нынешнего этапа от прошлых - контроль над коридорами, который стал средством прямого управления политической лояльностью потребителей. То есть, исходя из примера Ормуза и Арктики, крупные игроки решают, кому из малых можно пройти, а кому путь заказан. Горе тому, кто не дружен с хозяином горы.

Кристоф Руль, старший научный сотрудник Колумбийского университета (США):

"Подлинная причина заключается в долгосрочном стратегическом осознании того, о чем сейчас мало говорят. Глобальный спрос на нефть после десятилетия непрерывного роста, вероятно, достигнет своего пика и выхода на плато и, как минимум, больше не будет расти так быстро, как раньше. Если мировое производство нефти действительно достигнет пика из-за максимального спроса, то такой картель, как ОПЕК, окажется в огромных неприятностях. Ведь единственным способом сохранить объемы экспорта неизменными на сокращающемся рынке - это увеличение своей доли. А наращивание доли рынка требует конкуренции с соседями. Лучшими позициями для борьбы за долю на мировом нефтяном рынке обладают именно производители Персидского залива, поскольку у них самая низкая себестоимость добычи. Это как раз тот момент, когда вам не хочется связывать себя ограничениями такой организации, как ОПЕК. На мой взгляд, нынешнее решение ОАЭ лишь предвосхитило то, что все равно произошло бы, возможно, через 5 или 10 лет".

Традиционные международные энергетические институты утрачивают способность регулировать глобальный рынок. Структуры Запада, такие как Международное энергетическое агентство, теряют легитимность из-за игнорирования интересов растущих экономик вроде Китая и Индии, а классические нефтяные картели рушатся из-за внутреннего раскола. Производители Персидского залива с низкой себестоимостью добычи больше не хотят ограничивать производство ради поддержки стран с высокими издержками.

Демонстративный выход ОАЭ из ОПЕК+ ради наращивания собственных нефтяных продаж подрывает сам механизм коллективного управления ценами, создавая риски ценовых войн и снижения доходов для традиционных экспортеров.

Слияние искусственного интеллекта и энергетики ускоряет переход от эпохи петродоллара к электродоллару, при котором главной мерой экономической и политической силы государства становится доступная электроэнергия. Рост энергопотребления цифровой инфраструктуры опережает общемировые темпы и заставляет технологические компании искать гарантированные источники непрерывной мощности.

Поскольку возобновляемая энергетика не обеспечивает стабильной базовой нагрузки, а газовые ресурсы ограничены экспортной конкуренцией, ключевым решением становится атомная генерация.

Илон Маск, американский предприниматель:

"На данный момент консенсус сводится к тому, что в следующем году возникнет значительный дефицит электроэнергии. То есть это вопрос недалекого будущего. Если не ошибаюсь, средняя оценка аналитиков, следящих за сферой ИИ, заключается в том, что в 2027 году дефицит мощности для ИИ-чипов составит как минимум 15 ГВт. Это вполне очевидный сценарий, ведь темпы производства ИИ-чипов растут невероятно быстро, примерно на 40-50 % в год".

Возвращение атома превращает ядерные технологии в главный инструмент долгосрочного геополитического влияния. Крупнейшие импортеры развивают внутреннюю атомную генерацию для защиты от возможных блокад. Ярким примером служит Китай, стремящийся снизить зависимость от морского импорта. Пекин одобрил масштабное строительство десятков новых реакторов, планируя удвоить долю атомной генерации в своем энергобалансе до 10 % к 2035 году.

В свою очередь, страны-экспортеры через поставки реакторов, специфического топлива и долгосрочную эксплуатацию привязывают к себе импортеров на десятилетия вперед, создавая технологическую и политическую зависимость.

Безусловным лидером этой ядерной дипломатии выступает российская госкорпорация "Росатом", чей портфель зарубежных заказов превысил 200 млрд долларов. На сегодняшний день компания ведет строительство более двух десятков энергоблоков в 9 странах мира, включая такие стратегические объекты, как АЭС "Аккую" в Турции, АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Руппур" в Бангладеш, что гарантирует технологическое присутствие и влияние на экономику этих государств на 60-80 лет вперед.

Но новый глобальный энергетический порядок не будет предопределен технологиями. Они появляются на наших глазах и вряд ли за рассматриваемый срок смогут совершить прорыв или скачок, который изменит все. Главным вопросом станет качество политических решений. Насколько далеко в стремлении победить или возглавить новый мир будут готовы зайти сильные мира нынешнего?

Подробнее об атоме, ИИ-дефиците электричества и о том, кто будет решать, кому можно пройти, а кому путь закрыт, смотрите в специальном репортаже.