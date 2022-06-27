Энергоснабжение в Японии перегружено, население призывают экономить электроэнергию

Не легче и в Японии: власти призвали население экономить электроэнергию. Из-за сильной жары возросла нагрузка на системы кондиционирования, поэтому жителям рекомендуют на них выставлять температуру не менее 28 градусов.

Энергоснабжение в Японии уже перегружено, поскольку ряд АЭС не работают после цунами 2011-го. Закрываются и устаревшие тепловые электростанции. К этому добавилась угроза нехватки ископаемого топлива из-за антироссийских санкций. В случае жаркого лета электроснабжение будет сопряжено со значительными трудностями. Тем временем метеорологи сообщают о рекордных температурных показателях.