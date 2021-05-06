Энтони Блинкен напомнил Украине о внешней угрозе в лице России

Штаты обучают европейских приспешников не только военному делу, но и продолжают учить, как жить дальше.



С такой миссией посетил Киев американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он напомнил Украине о внешней угрозе в лице России и заверил, что США являются "союзником номер один в вопросах безопасности и обороны". По мнению экспертов, переговоры Блинкена и украинского президента Зеленского - прямое свидетельство желания Вашингтона восстановить жесткий контроль над Киевом, ведь он был частично утерян из-за внутренних проблем в США во время президентских выборов.



Теперь Зеленский получил четкий сигнал: Вашингтон следит за вами, и каждый шаг должен быть согласован.



Украинское руководство уже получило от Госдепа замечание насчет самостоятельной смены главы "Нафтогаза". А на фоне американских обещаний сделать Украину "частью коллективного Запада" Киеву уж точно не до Минских соглашений.

