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Энтони Блинкен напомнил Украине о внешней угрозе в лице России

Штаты обучают европейских приспешников не только военному делу, но и продолжают учить, как жить дальше.

С такой миссией посетил Киев американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он напомнил Украине о внешней угрозе в лице России и заверил, что США являются "союзником номер один в вопросах безопасности и обороны". По мнению экспертов, переговоры Блинкена и украинского президента Зеленского - прямое свидетельство желания Вашингтона восстановить жесткий контроль над Киевом, ведь он был частично утерян из-за внутренних проблем в США во время президентских выборов.

Теперь Зеленский получил четкий сигнал: Вашингтон следит за вами, и каждый шаг должен быть согласован.

Украинское руководство уже получило от Госдепа замечание насчет самостоятельной смены главы "Нафтогаза". А на фоне американских обещаний сделать Украину "частью коллективного Запада" Киеву уж точно не до Минских соглашений.

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