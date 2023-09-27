Эхо скандала с нацистом в парламенте до сих пор звучит далеко за пределами Страны красного кленового листа, который приобретает кровавый оттенок.

Целый ряд стран возмущен чудовищным прославлением нацистских преступлений. В соцсетях уже дорисовывают свастику к канадским госсимволам, а в колыбели демократии или, точнее, в гнезде "простых парней из СС" - лишь слабые попытки найти козла отпущения и сделать вид, что властям есть до этого дело. Спикер палаты общин Энтони Рота уже подал в отставку и взял на себя ответственность за приглашение эсэсовца Гуньки.

А вот премьер Трюдо, как обычно, попытался все свалить на российскую пропаганду. Впрочем, в этой ситуации важно главное - нацизм на Западе никуда не исчез. Снос памятников советским героям, переписывание истории и откровенная русофобия - это не что иное, как путь к возрождению "коричневой чумы".

Елизавета Казакова продолжит. Украинского эмигранта Ярослава Гуньку пригласили в парламент Канады и представили как канадского и украинского героя, который сражался за украинскую независимость против русских во время Второй мировой войны. На волне раздуваемой русофобии такое представление способно взбудоражить зашоренные западные умы. Но и до них иногда доходит.





В страстном порыве горячо принять Зеленского явно переборщили. Теперь заместитель премьера Христя Фриланд, сама внучка нациста, пытается уйти от прямого ответа на вопрос: сколько в Канаде проживает людей, некогда воевавших на стороне Гитлера. Сцепила руки в нервном напряжении.

Факт По самым скромным оценкам, "кленовым листом" сейчас прикрыты свыше 2 тысяч нацистов из "незалежнай".Этаких экс-коллаборационистов, активно помогавших гитлеровцам, Канада приютила в 50-х по требованию Британского содружества принять на ПМЖ до 10 тысяч бывших солдат и офицеров "Галичины". Те после сдачи англосаксам временно размещались на территории Великобритании.

Мелисса Лантсман, член Палаты общин Канады:

Полный международный позор для нашей страны, для наших союзников и для всего, что эта страна сделала для победы над нацистами. Настоящий нацист приглашен в Палату общин, его приветствуют и чествуют как героя. А в это время правительство проверяет всех нас. Премьер-министр назвал канадских граждан нацистами. Наберется ли он сегодня мужества, встанет и возьмет на себя ответственность? А польское руководство явно взбодрилось холодным предвыборным душем, сдобренным смрадным гелем разрыва дружбы с Украиной. Комиссия по расследованию преступлений против народа Института национальной памяти Польши ринулась в архивы на поиски доказательств причастности Гуньки в составе дивизии СС "Галичина" к преступлениям времен Второй мировой. В частности, в убийстве порядка 800 поляков в 44-м году в городе Гута Пеняцкая. Соберут доказательства - потребуют выдачи нацистского преступника.

У поляков, конечно, свои шкурные интересы: и русских победить, и часть Украины присоединить. И повод подвернулся удачный. Но и в других странах ЕС уже не первый год проходят десятки маршей, памятных мероприятий и круглых столов в память об убийцах-нацистах. На государственных уровнях стирают с лица земли памятники советским воинам - своим освободителям. Продвижение нацизма - разветвленный разрушительный проект коллективного Запада.



Украину Запад приговорил. Приговорил к уничтожению путем возрождения нацизма. Но бандеровцы тоже полным ходом идут в расход по западной программе "войны до последнего украинца" с грифом "Зеленский". И, как говорится, что посеешь…



В Сети распространяется мем - проклятье рукопожатия

Все, кто тепло встречался с этим персонажем, плохо кончили: отставка настигла премьера Великобритании Бориса Джонсона и его преемницу Лиз Трасс, премьеров Италии, Финляндии, Латвии, Болгарии. А экс-премьера Японии Синдзо Абэ после встречи с киевским гостем настигла смерть от руки фанатика.





