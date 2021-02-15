Эпидемическая вспышка Эболы в Конго и Гвинее

Новая - но печально знакомая - напасть в африканских странах. Гвинея уже объявила о вводе режима чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией лихорадки Эбола. От смертельной тропической болезни уже скончались четверо жителей страны, семеро заражены. Вспышка также отмечена в Демократической республике Конго. Страны не имеют общей границы, что вызывает особую тревогу: значит, налицо сразу два очага лихорадки. Прежде Эбола уже объявлялась в обоих государствах: тогда от болезни умерло более 13 тысяч человек.