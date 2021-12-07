3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эпидемиологическая ситуация в Беларуси позволяет учреждениям здравоохранения возвращаться к штатному режиму работы
После дезинфекции отделения и целые больницы снова начинают принимать пациентов по профилю. Так, отпала необходимость задействовать под COVID терапевтическое отделение Лиозненской районной больницы. Также из красной зоны полностью выведена Добрушская ЦРБ. Продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. И именно это обстоятельство, по мнению специалистов, способствует снижению заболеваемости. Тему продолжит Ольга Масловская.
Оказание плановой медицинской помощи
В Добрушской ЦРБ 149 коек. 130 из них занимали пациенты с COVID. Спустя почти три месяца борьбы с вирусом больница полностью вернулась к штатному режиму работы. У Натальи Лизогуб проблемы с давлением, рекомендовано периодически проходить лечение в стационаре. Вирус отступил, и это снова стало возможным.
Порядка 600 пациентов прошли через больницу за время четвертой волны. На вопрос, какой она была, персонал отвечает: самой изматывающей.
Пациенты более сложные, более тяжелые, зависимые от кислорода. Плюс количество пациентов было больше, чем за все предыдущие волны.
Выздоровевшие пациенты теперь находятся на комплексной реабилитации. В отделении физиотерапии недавно прошла реконструкция. Для восстановления здоровья применяются самые современные технологии и методики.
Выход больниц из ковидного режима
Шлюзы открыты, а в палатах пациенты с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Терапевтическое отделение больницы в Лиозно также работает по профилю. У Ольги Долгополовой проблемы с сердцем. Сейчас женщина находится под наблюдением кардиолога и получает необходимую терапию.
В данный момент в отделении 18 больных. Это люди, страдающие диабетом, пиелонефритом. Еще двоим с заболеванием сердца предстоит плановая госпитализация.
На пике четвертой волны коронавируса к врачам Лиозненской ЦРБ в сутки поступали десятки обращений с жалобами на повышение температуры и слабость. В случае легкого течения болезни пациентов наблюдали дома, тяжелых лечили в стационаре. Под COVID было развернуто 57 коек.
Инфекционное, терапевтическое, реанимационное - три из пяти отделений Лиозненской ЦРБ с середины сентября работали в режиме ковидного госпиталя. Помощь больным с коронавирусной инфекцией оказывали 30 врачей. Некоторым на время пришлось сменить специализацию.
Оксана Малацион - кардиолог, но во время подъема заболеваемости наряду с инфекционистами оказывала помощь пациентам с COVID. Говорит, сейчас главная задача - профилактика, тем более есть эффективные вакцины.
COVID-вакцинация проводится в поликлинике, на дому, в передвижных пунктах
Среди тех, кто лечился в стационаре, было 2-3 процента привитых. В реанимации один человек с прививкой. Но ему не понадобился ни аппарат ИВЛ, ни другие серьезные вмешательства.
Прививочный кабинет работает в поликлинике. Чтобы жителям района было удобнее, медицинские бригады выезжают в трудовые коллективы, к инвалидам на дом. Передвижные пункты вакцинации открыты на городском рынке и в супермаркете.
На севере Беларуси полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 300 от тысяч жителей. Первым компонентом привиты свыше 405 тысяч человек. Это почти 40 % населения области. Продолжается и ревакцинация.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Когда условия использования тарифов и интернета в роуминге в Союзном государстве станут комфортнее
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов