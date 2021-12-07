Эпидемиологическая ситуация в Беларуси позволяет учреждениям здравоохранения возвращаться к штатному режиму работы

После дезинфекции отделения и целые больницы снова начинают принимать пациентов по профилю. Так, отпала необходимость задействовать под COVID терапевтическое отделение Лиозненской районной больницы. Также из красной зоны полностью выведена Добрушская ЦРБ. Продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. И именно это обстоятельство, по мнению специалистов, способствует снижению заболеваемости. Тему продолжит Ольга Масловская.

Оказание плановой медицинской помощи

В Добрушской ЦРБ 149 коек. 130 из них занимали пациенты с COVID. Спустя почти три месяца борьбы с вирусом больница полностью вернулась к штатному режиму работы. У Натальи Лизогуб проблемы с давлением, рекомендовано периодически проходить лечение в стационаре. Вирус отступил, и это снова стало возможным.

Порядка 600 пациентов прошли через больницу за время четвертой волны. На вопрос, какой она была, персонал отвечает: самой изматывающей.

Пациенты более сложные, более тяжелые, зависимые от кислорода. Плюс количество пациентов было больше, чем за все предыдущие волны. Виталий Дроздов, заместитель главврача Добрушской центральной районной больницы

Выздоровевшие пациенты теперь находятся на комплексной реабилитации. В отделении физиотерапии недавно прошла реконструкция. Для восстановления здоровья применяются самые современные технологии и методики.

Выход больниц из ковидного режима

Шлюзы открыты, а в палатах пациенты с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Терапевтическое отделение больницы в Лиозно также работает по профилю. У Ольги Долгополовой проблемы с сердцем. Сейчас женщина находится под наблюдением кардиолога и получает необходимую терапию.













В данный момент в отделении 18 больных. Это люди, страдающие диабетом, пиелонефритом. Еще двоим с заболеванием сердца предстоит плановая госпитализация. Валерия Семенкова, завотделением Лиозненской центральной районной больницы

На пике четвертой волны коронавируса к врачам Лиозненской ЦРБ в сутки поступали десятки обращений с жалобами на повышение температуры и слабость. В случае легкого течения болезни пациентов наблюдали дома, тяжелых лечили в стационаре. Под COVID было развернуто 57 коек.

Инфекционное, терапевтическое, реанимационное - три из пяти отделений Лиозненской ЦРБ с середины сентября работали в режиме ковидного госпиталя. Помощь больным с коронавирусной инфекцией оказывали 30 врачей. Некоторым на время пришлось сменить специализацию.

Оксана Малацион - кардиолог, но во время подъема заболеваемости наряду с инфекционистами оказывала помощь пациентам с COVID. Говорит, сейчас главная задача - профилактика, тем более есть эффективные вакцины.

COVID-вакцинация проводится в поликлинике, на дому, в передвижных пунктах

Среди тех, кто лечился в стационаре, было 2-3 процента привитых. В реанимации один человек с прививкой. Но ему не понадобился ни аппарат ИВЛ, ни другие серьезные вмешательства. Игорь Ворохобко, главврач Лиозненской центральной районной больницы

Прививочный кабинет работает в поликлинике. Чтобы жителям района было удобнее, медицинские бригады выезжают в трудовые коллективы, к инвалидам на дом. Передвижные пункты вакцинации открыты на городском рынке и в супермаркете.