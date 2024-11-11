Эпидемия вирусных заболеваний объявлена в Китае

Появились сообщения, что в Китае объявлено чрезвычайное положение в медицинской сфере в связи с резким увеличением числа респираторных заболеваний. Особенно серьезные проблемы создают вспышки гриппа, ковид и ряд других вирусов.

В связи с возросшей нагрузкой возникли трудности в работе клиник. Параллельно в Китае начинается период массового перемещения населения в связи с каникулами и отпусками - только в первые дни 2025 года численность пассажиров железной дороги выросла на 10 %.