Эпидемия COVID-19 вызвала резкий рост детской смертности

Пандемия стала причиной резкого роста младенческой смерти на планете. Специалисты Всемирного банка выяснили, что виновником этого стал не коронавирус сам по себе, а паническая и неадекватная реакция на новую болезнь правительств мира. Экономический кризис, локдауны, паралич товарных потоков, приоритетное медобслуживание больных COVID - все это привело к росту смертности среди детей до года на целых 7 %. Если в абсолютных цифрах, то речь о гибели сверх обычного 270 тысяч младенцев. Причем, Всемирный банк считает это консервативной оценкой, на самом деле цифры могут быть гораздо более ужасающими.