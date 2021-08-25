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Эпидемия COVID-19 вызвала резкий рост детской смертности

Пандемия стала причиной резкого роста младенческой смерти на планете. Специалисты Всемирного банка выяснили, что виновником этого стал не коронавирус сам по себе, а паническая и неадекватная реакция на новую болезнь правительств мира. Экономический кризис, локдауны, паралич товарных потоков, приоритетное медобслуживание больных COVID - все это привело к росту смертности среди детей до года на целых 7 %. Если в абсолютных цифрах, то речь о гибели сверх обычного 270 тысяч младенцев. Причем, Всемирный банк считает это консервативной оценкой, на самом деле цифры могут быть гораздо более ужасающими.

Разведка США: искусственное происхождение COVID-19 сомнительно

Разведка представила президенту США Джо Байдену доклад-расследование о происхождении коронавируса. Хотя в Соединенных Штатах уже стало обычным делом заявлять в СМИ, будто COVID сконструирован в военных лабораториях китайского города Ухань, спецслужбы подтверждения этому не нашли. Китайское происхождение вируса должно было стать поводом к развязыванию торговой войны против Пекина. Войну из-за доклада разведчиков, конечно, отменят, но теперь для нее придется искать другие основания.


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