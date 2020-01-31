Эпидемия гриппа в США

В США растет обеспокоенность высокой интенсивностью сезонного гриппа. В стране заболели 15 миллионов человек. Скончались свыше 8 тысяч. Среди умерших - 54 ребенка. Об этом сообщает CNN. Госпитализированы 140 тысяч человек. По словам представителей Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, нынешний сезон гриппа станет одним из самых сложных за последние 10 лет.