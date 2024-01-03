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Эпидемия магазинных краж охватила США

В США ситуация на улицах крупных городов уже давно вышла из-под контроля правоохранителей. Например, магазинные кражи в Америке превратились в многомиллиардный бизнес. Ежегодный ущерб превышает 70 миллиардов долларов, пишет The Washington Times. В стране уже появились специальные организации, объединяющие профессиональных воров. Они выносят дорогие товары и передают их бандам. Те продают награбленное через маркет-плейсы.

Ретейлерам приходится самостоятельно укреплять безопасность своих торговых точек. Некоторые, к примеру, вместо товаров выставляют на полки только их фотографии.

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