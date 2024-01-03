3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эпидемия магазинных краж охватила США
В США ситуация на улицах крупных городов уже давно вышла из-под контроля правоохранителей. Например, магазинные кражи в Америке превратились в многомиллиардный бизнес. Ежегодный ущерб превышает 70 миллиардов долларов, пишет The Washington Times. В стране уже появились специальные организации, объединяющие профессиональных воров. Они выносят дорогие товары и передают их бандам. Те продают награбленное через маркет-плейсы.
Ретейлерам приходится самостоятельно укреплять безопасность своих торговых точек. Некоторые, к примеру, вместо товаров выставляют на полки только их фотографии.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов