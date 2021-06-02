Эпидемия насилия: США предрекают "кровавое лето"

Газета "Вашингтон пост" указывает, что в Соединенных Штатах 2021-й уже стал "кровавым годом". За весь 2020-й в США случились 23 расстрела со 106 жертвами. И это в ситуации, когда большую часть времени из-за карантина американцы провели взаперти. За 5 месяцев текущего года расстрелов было уже 12 и число погибших составило 66 человек. Надо помнить, что отмена локдаунов только началась: вполне вероятно, что, получив свободу, люди с неустойчивой психикой начнут выплескивать свою агрессию гораздо активнее. Именно это позволяет "Вашингтон пост" предупреждать о возможном наступлении "кровавого лета". На это указывают недавние многочисленные избиения и расстрелы азиатов, нападения на евреев - всем этим власти крайне обеспокоены. Одновременно начался отток кадров из полиции: в ситуации, когда в отношении офицеров действует презумпция виновности, резко вырос риск оказаться на скамье подсудимых из-за любой мелочи. Президент Байден стал заложником своей же предвыборной риторики: в ходе кампании он активно педалировал тему пораженной расизмом полиции.