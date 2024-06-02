Эпидемия ночных расстрелов в США

В Соединенных Штатах зафиксирована очередная эпидемия расстрелов. И на этот раз в списке жертв - полицейские. Сотрудник местных стражей порядка и еще 1 человек были убиты. Офицер департамента и еще 3 человека ранены в результате стрельбы в доме. Подробности инцидента не сообщаются. Власти назвали его "крупномасштабным происшествием". Напомним, ранее 1 человек погиб и 26 пострадали в результате стрельбы вштате Огайо. Ведется расследование.



