Эпидемия вооруженного насилия захлестнула США

Очередной массовый расстрел в США. В американском Сент-Луисе бывший ученик ворвался в образовательное заведение и открыл огонь по присутствующим. Погибли учитель и школьница. 8 человек были ранены. Дети в панике пытались спастись через окна и баррикадировались в классах. Прибывшая полиция уничтожила преступника.



Это уже 40-й случай стрельбы в школах США с начала года.



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