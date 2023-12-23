Эпидемию детских отравлений в США вызвала легализация легких наркотиков

Такие продукты с коноплей вызывают тошноту и рвоту или же могут погрузить ребенка в сонливость, которая оборачивается дыхательной недостаточностью. Американские школьники уже массово попадают в больницы из-за отравлений. Каждый месяц за лечением обращаются до тысячи ребят. Также сообщается о смерти 23-летнего молодого человека после употребления сладостей с наркотиком.