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Эпидемию детских отравлений в США вызвала легализация легких наркотиков

Легализация легких наркотиков в США принесла череду детских отравлений. В частности, каннабис добавляют в сладости, конфеты и жевательные мишки.

Такие продукты с коноплей вызывают тошноту и рвоту или же могут погрузить ребенка в сонливость, которая оборачивается дыхательной недостаточностью. Американские школьники уже массово попадают в больницы из-за отравлений. Каждый месяц за лечением обращаются до тысячи ребят. Также сообщается о смерти 23-летнего молодого человека после употребления сладостей с наркотиком.

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