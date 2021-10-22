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Эпидситуация в Украине стремительно ухудшается
Печальная статистика приходит от украинского Минздрава: за сутки в стране коронавирусом инфицированы 23 тыс. человек, умерли 614. Больницам не хватает кислорода - на плановый ремонт закрылись два предприятия по его производству. Область за областью вводит локдаун. В междугороднем транспорте и на границах требуют предъявить паспорта вакцинации. Из-за этого стали массово подделывать данный документ. С таким сегодня задержали Надежду Савченко, бывшую летчицу и Героя Украины. Больницы перегружены: заняты до 90 % коек в спецотделениях.
Началось у нас это горе, и первое, что сделали люди, которые стоят у руля, - продали весь стратегический запас масок. А в это время реформа продолжалась, реформа на уничтожение медицины. Если бы не горе - COVID, у нас не было бы ни санэпидслужбы, ни эпидемиологов. Никого не было бы, уничтожено было бы все. Но последние профессионалы остались. Не построен ни один настоящий инфекционный госпиталь. Создали ковидный фонд. Люди начали собирать. Что сделали люди у руля? 60 млрд гривен отворовали на дороги, потому что там быстрое отмывание денег и неучтенные деньги, а госпиталя нет. А 100 тыс. людей наших уже умерло, 100 тыс. украинцев.
Рейтинг Зеленского падает
Украинцы стремительно разочаровываются в президенте Зеленском. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС. Лишь 24,87 % респондентов предпочитают действующего украинского лидера другим политикам. По словам социологов, опрос был проведен более месяца назад ,и в его результатах не нашли отражения проблемы последних недель, которые могли повлиять на настроения украинцев. Это и рост коммунальных тарифов, и дефицит газа, угля и электричества. О влиянии на популярность Зеленского этих бед, а также эпидемической катастрофы станет известно по результатам ноябрьского опроса.
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