Эпидситуация в Украине стремительно ухудшается

Началось у нас это горе, и первое, что сделали люди, которые стоят у руля, - продали весь стратегический запас масок. А в это время реформа продолжалась, реформа на уничтожение медицины. Если бы не горе - COVID, у нас не было бы ни санэпидслужбы, ни эпидемиологов. Никого не было бы, уничтожено было бы все. Но последние профессионалы остались. Не построен ни один настоящий инфекционный госпиталь. Создали ковидный фонд. Люди начали собирать. Что сделали люди у руля? 60 млрд гривен отворовали на дороги, потому что там быстрое отмывание денег и неучтенные деньги, а госпиталя нет. А 100 тыс. людей наших уже умерло, 100 тыс. украинцев.

Михаил Макаренко, народный депутат Верховной рады Украины