Вашингтон все яснее дает понять европейским союзникам, что эпоха, когда США практически в одиночку обеспечивали безопасность Европы, подходит к концу. Но готова ли европейская политическая элита к таким переменам? Мнение эксперта.

Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова:

"Соединенные Штаты Америки все больше и больше дают понять: вы там уже, пожалуйста, сами вкладывайтесь в свою безопасность. А то привыкли за счет американского налогоплательщика решать проблемы увеличения своего благополучия обывателя в Европе. Нет. Так уже, наверное, не пойдет. Эти запросы и заставили зашевелиться всех вокруг, вокруг тех вопросов, которые мы поставили еще 5 лет назад и предупреждали, давайте решать за столом переговоров. Однако европейский обыватель и его политическая элита очень тяжело раскачиваются. Очень не хотят раскошеливаться, очень привыкли жить за чужой счет. И это, конечно, их привело к тому, что на сегодняшний день они вынуждены уже принимать непопулярные для себя решения".