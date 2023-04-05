Эпоха гегемонии США на Ближнем Востоке закончилась - The Washington Post

США больше не командуют рынком нефти на Ближнем Востоке. Такой вывод содержится в статье колумниста The Washington Post. Соответствующий сигнал Соединенные Штаты получили от Саудовской Аравии, которая сократила добычу нефти и подняла цены. Решение Эр-Риада было хладнокровным и прагматичным. "Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась". Автор отметил, что для администрации Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии в стране, повышение цен "под руководством Саудовской Аравии" сравнимо с "тычком в глаз". Аналогичное решение о сокращении нефтедобычи накануне приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан.