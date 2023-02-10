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Эрдоган: Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 19 388
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 19 388, передает агентство "Анадолу". Об этом пишет РИА Новости.
Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"В десяти пострадавших от землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 тысяч 388 человек. Пострадавших -77 тысяч 711", -цитирует Эрдогана РИА Новости.
Он отметил, что в ликвидации последствий стихийного бедствия с учетом прибывших из других стран команд заняты более 141 тысячи человек.
Фото: Агентство Анадолу
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