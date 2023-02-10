Эрдоган: Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 19 388

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 19 388, передает агентство "Анадолу". Об этом пишет РИА Новости.

Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В десяти пострадавших от землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше провинциях погибли 19 тысяч 388 человек. Пострадавших -77 тысяч 711", -цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он отметил, что в ликвидации последствий стихийного бедствия с учетом прибывших из других стран команд заняты более 141 тысячи человек.