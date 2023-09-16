Эрдоган: дороги Турции с Европейским союзом могут разойтись

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что пути Турции и Евросоюза могут разойтись, пишет РИА Новости.



Эрдоган ранее заявлял, что Запад 50 лет не держит слово, данное Турции, тормозит процесс вступления страны в ЕС.

"Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский союз стремится отделиться от Турции. В этот период, когда Европейский союз предпринимает шаги по отделению от Турции, мы делаем свои оценки в свете этих событий, и после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским союзом могут разойтись", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту вСтамбулеперед вылетом вСШАнаГенассамблеюООН.

Эрдоган заявлял ранее, что вступлениеШвециивНАТОстанет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТОЙенс Столтенбергсообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президентаРФДмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть вЕвропе, вАнкарене должны носить розовые очки.