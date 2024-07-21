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Эрдоган: ЕС просчитывает, как отстранить Венгрию от председательства

Как отстранить Венгрию от председательства, просчитывает Евросоюз. Это заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган. По его словам, премьер Виктор Орбан подвергается усиленным нападкам на Западе из-за своего плана по урегулированию конфликта в Украине. А конкретным поводом стали недавние визиты в Пекин и Москву. Сейчас сила заключается в терпении. Эрдоган выразил надежду, что "благодаря терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время".

Напомним, председательство Венгрии в Совете ЕС стартовало 1 июля и продлится до конца года.

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