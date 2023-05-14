Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,30% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 43,91% после обработки бюллетеней из более 85% избирательных урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкойгостелеканал TRT Haber.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.