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Эрдоган лидирует в I туре выборов после обработки 85 процентов бюллетеней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 50,30% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 43,91% после обработки бюллетеней из более 85% избирательных урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая,сообщаетРИА Новости со ссылкойгостелеканал TRT Haber.
По данным телеканала, после обработки бюллетеней из 85,89% урн Эрдоган набирает 50,30%, Кылычдароглу - 43,91% голосов. Данные периодически меняются.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. Если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.
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