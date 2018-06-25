Эрдоган на прошедших президентских и парламентских выборах набрал свыше 52 % голосов

Двойную победу одержал на прошедших президентских и парламентских выборах действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним данным ЦИК, Тайип Эрдоган набирает свыше 52 % голосов - это абсолютное большинство. Его основной соперник Мухаррем Индже набрал почти 31 %. "Народный альянс", объединяющий правящую Партию справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган, и Партию национального движения, набрал почти 54 % голосов, что обеспечит ему большинство мест в парламенте. С переизбранием на высший государственный пост Реджепа Эрдогана поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что между Беларусью и Турцией сложились особенные, действительно братские отношения.