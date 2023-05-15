Эрдоган набрал 49,35 % голосов после обработки 100 % бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов по итогам вскрытия 100 % избирательных урн в рамках подсчета голосов на прошедших в воскресенье выборах главы государства, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45 % избирателей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой нагосударственный телеканалTRT.