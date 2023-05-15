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Эрдоган начал терять победу в первом туре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,76 процента голосов на выборах главы государства после обработки бюллетеней из 95,4 процента избирательных урн, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелеканал TRT.
"За Эрдогана
-
49,76 процента
,
за Кылычдароглу
-
44,49 процента
", - говорится в сообщении.
Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.
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