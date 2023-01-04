Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским 4 января

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 4 января, собирается поговорить по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом проинформировал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, пишет ТАСС. По словам Ибрагима Калына, Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским и украинским коллегами вопросы урегулирования кризиса в Украине.