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Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским 4 января

Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским 4 января

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 4 января, собирается поговорить по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом проинформировал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, пишет ТАСС. По словам Ибрагима Калына, Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским и украинским коллегами вопросы урегулирования кризиса в Украине.

Фото: БелТА

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