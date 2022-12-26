Эрдоган обвинил Запад в провокациях

Президент Турции негативно оценивает действия западных стран в украинском конфликте. По мнению Эрдогана, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий и стать посредником в решении вопроса.

Как напомнил глава государства, Турция в свое время взяла на себя роль посредника и добилась ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора. Также Эрдоган назвал основных получателей зерна по продуктовой сделке. Европа получила 44 процента поставок, в Турцию ушло 16 процентов зерна, а в африканские страны - 14 процентов. И теперь самым сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки.