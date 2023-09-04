Эрдоган планирует обсудить с Путиным возможность продолжения зерновой сделки с новыми условиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность продолжения зерновой сделки с новыми условиями, предложенными ООН, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, основной темой предстоящих переговоров в Сочи станет жизнеспособность прежней зерновой сделки. Лидеры детально изучат новые предложения, которые подготовили в ООН при участии Турции", - сказал собеседник агентства.



Ранее турецкая газета Sabah сообщала, что новый пакет предложений ООН включает в себя положение о начале переговоров относительно снятия ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Также ООН предлагает начать работу по оценке ущерба, нанесенного трубопроводам, по которым доставлялся аммиак, переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT и предпринять шаги для решения проблем со страхованием российских судов, которые перевозят продовольствие.



Как указывается, на встрече лидеры двух государств также обсудят возможность поставок российского зерна через Турцию в страны Африки при финансовой поддержке Катара.