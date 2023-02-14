Эрдоган: Поисково-спасательным отрядам в Турции удалось спасти из-под завалов более 8 тыс. человек

Поисково-спасательным отрядам в Турции удалось извлечь и спасти из-под завалов более восьми тысяч человек, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер назвал произошедшее величайшим бедствием в истории не только страны, но и всего человечества. Эрдоган напомнил, что Турция получила сообщения с поддержкой более чем от ста стран мира. Он выразил благодарность всем дружественным государствам, которые оказали помощь и отправили свои поисково-спасательные отряды. К сожалению, число погибших продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы. По последним данным, количество жертв в Турции выросло почти до 32 тысяч.