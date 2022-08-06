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Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину провести его встречу с Владимиром Зеленским, сообщает РИА "Новости".

Президент Турции подчеркнул, что, несмотря на трудности на местах, он также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров:"Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским".

Президент Турции уверен, что будет продолжать развивать диалог с черноморским соседомРоссиейво всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. "Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

Фото с сайтаria.ru

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