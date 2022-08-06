Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции подчеркнул, что, несмотря на трудности на местах, он также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров:"Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским".

Президент Турции уверен, что будет продолжать развивать диалог с черноморским соседомРоссиейво всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. "Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.