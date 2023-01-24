3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эрдоган: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки заявки в НАТО
Госдепартамент США назвал сожжение Корана в Швеции провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. Официальный представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул: "Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО".
Градус напряжения между Анкарой и Стокгольмом растет. Уже и президент Турции Эрдоган заявил, что Швеции после скандальных акций не стоит ждать поддержки заявки на вступление в НАТО, ведь то, что происходит в Швеции, - оскорбление и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод.
Фото:ТАСС
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов