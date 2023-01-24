Эрдоган: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки заявки в НАТО

Госдепартамент США назвал сожжение Корана в Швеции провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. Официальный представитель ведомства Нед Прайс подчеркнул: "Это было частное лицо, провокатор, некто, кто, возможно, намеренно стремился вбить клин между двумя нашими близкими партнерами - Турцией и Швецией, кто, возможно, намеренно стремился осложнить идущие переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО".

Градус напряжения между Анкарой и Стокгольмом растет. Уже и президент Турции Эрдоган заявил, что Швеции после скандальных акций не стоит ждать поддержки заявки на вступление в НАТО, ведь то, что происходит в Швеции, - оскорбление и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод.