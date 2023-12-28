Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

Действия израильского премьера Нетаньяху сродни нацистскому режиму Гитлера. Это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С начала палестино-израильского конфликта прошло уже более 80 дней, и за это время были "расстреляны все ценности человечества".

"Чем вы отличаетесь от Гитлера? Это заставит нас искать Гитлера. Вы заставляете нас вспоминать о деяниях Гитлера. Отличаются ли нынешние действия Нетаньяху от гитлеровских? Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и действиями Гитлера, которые происходили 80 лет назад в нацистской Германии, нет", - заявил президент Турции.