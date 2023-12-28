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Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
Действия израильского премьера Нетаньяху сродни нацистскому режиму Гитлера. Это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С начала палестино-израильского конфликта прошло уже более 80 дней, и за это время были "расстреляны все ценности человечества".
"Чем вы отличаетесь от Гитлера? Это заставит нас искать Гитлера. Вы заставляете нас вспоминать о деяниях Гитлера. Отличаются ли нынешние действия Нетаньяху от гитлеровских? Никакой разницы между Нетаньяху, преступлениями, которые он совершает сегодня, и действиями Гитлера, которые происходили 80 лет назад в нацистской Германии, нет", - заявил президент Турции.
Турецкий лидер указал, что именно Америка оказывает Израилю всевозможную помощь, и с ее помощью тот убивает жителей Газы. По последним данным палестинского Минздрава, число погибших жителей анклава превысило 21 тысячу, ранены свыше 55 тысяч человек.
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