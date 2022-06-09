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Эрдоган усомнился в целях развертывания военных баз США в Греции
Президент Турции усомнился в заявленных целях развертывания баз США в Греции. Эрдоган отметил - Афины получают вооружения от ряда европейских стран. В значимых количествах поставляются вертолеты и самолеты. Оказывают поддержку Греции и США. Лидер Турции задался вопросом, а против кого направлена эта помощь?
США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. Такой аргумент мы не примем на веру.
Тем временем в Турции стартовали крупнейшие учения "Эфес-22". Маневры проходят у Эгейского побережья. Аналитики полагают - это своеобразное послание Греции. В публикации местной прессы отмечается: "Не растягивайте связи с Турцией до такой степени, чтобы ее можно было разорвать, вы окажетесь в опасности". Взаимоотношения между Анкарой и Афинами из-за территориальных споров серьезно обострились в последнее время. Камнем преткновения стало согласование морских зон. Напомним, ранее Турция отменила ряд военных учений НАТО в Черном море из-за Конвенции Монтре. Документ ограничивает допуск военных кораблей в Черное море.
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