Эрдоган: Власти Турции на первом этапе планируют отстроить 30 тыс. домов

Два землетрясения в Турции вызвали более 3 тыс. афтершоков. Как отметил президент Эрдоган, власти на первом этапе планируют отстроить 30 тыс. домов. Тем временем количество жертв стихии в Турции достигло почти 35,5 тыс. Более 105 тыс. человек пострадали.

Эпизоды спасения еще дают надежду тем, чьи родственники до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя более 8 суток из-под завалов спасли 12-летнего подростка.Бетонная плита при землетрясении зацепилась за другие конструкции, и это сохранило ему жизнь.

В соседней Сирии, по последним данным ВОЗ, погибли более 8,5тыс. человек, еще около 10 тыс. ранены. Силы гражданской обороны Сирии объявили об окончании работ по поиску выживших.