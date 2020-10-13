В Нагорном Карабахе сохраняется напряженность. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Стороны сообщают об обстрелах Степанакерта. Тем не менее формально временное перемирие продолжает действовать. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш осудил возобновление перестрелок в регионе и призвал к "защите гражданских лиц и гражданских объектов", а также избегать «любых шагов, которые могут привести к расширению зоны боевых действий». Тем временем количество погибших среди мирного населения только в Карабахе по последним данным составило 25 человек.