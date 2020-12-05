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В Ереване протестующие выдвинули ультиматум Пашиняну

Многотысячная толпа вышла на акцию протеста в центре Еревана. Протестующие выдвинули ультиматум действующему премьеру страны Николу Пашиняну. Они потребовали у него покинуть свой пост до вторника. В противном случае - по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения. Как сообщают местные СМИ, сейчас толпа движется непосредственно к дому Пашиняна, скандируя лозунги "Армения без Никола!".В Ереване митинги проходят с 10 ноября после подписания Пашиняном соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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