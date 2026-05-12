Ермака обвиняют в легализации 10,5 млн долларов

Очередной коррупционный скандал сотрясает Украину. Ведомства НАБУ и САП сообщили о раскрытии организованной группы, причастной к легализации 10,5 млн долларов в элитном строительстве под Киевом.

Обвинение предъявлено одному из ее участников, бывшему руководителю офиса Зеленского Ермаку. Он также фигурирует на так называемых пленках Миндича, где записаны разговоры с доказательствами масштабной коррупции во власти Украины. Сам Ермак отказался давать комментарии по поводу предъявленного ему обвинения и заявил, что у него из недвижимости имеется лишь одна квартира.

С экс-главой офиса проводятся следственные действия, также суд наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты, фигурирующие в деле.

