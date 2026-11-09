ЕС больше не в силах обеспечивать пожилым достойную жизнь

Британская The Telegraph анализирует состояние европейской системы и ставит неутешительный диагноз: "больной ни жив, ни мертв", но его состояние особых надежд не вселяет.

Практически во всех странах Старого Света наблюдается острый дефицит пенсионных фондов, который правительства пытаются скрыть. В Соединенном Королевстве, например, с 2030-го пенсии перестанут индексировать, соответственно инфляция будет медленно, но верно превращать подобные выплаты в ничто. В Румынии пенсии уже зафиксировали на 2 года, у властей просто нет денег на индексацию. То же самое происходит во Франции и Чехии. В Словакии намереваются привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни.

В идеале, по мнению чиновников, человек должен работать до гроба, не обременяя бюджет. The Telegraph отмечает, что золотой век европейских пенсионеров закончился навсегда. В Старом Свете экономический, демографический, миграционный кризисы, все это уменьшает часть общественного пирога, который прежде доставался пожилым гражданам. К лучшему ситуация уже вряд ли переменится.